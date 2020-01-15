Факт нападения на школьниц в Челябинске поставили под сомнение

Задержанный мужчина оказался непричастен к произошедшему.

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Мужчину, подозреваемого в приставании к школьницам одного из подъездов 10-этажного дома в Советском районе, отпустили. Он оказался непричастен к инциденту.

Как пояснили в полиции, произошедшее сложно назвать нападением, сейчас невозможно установить, имел ли какие-то недобрые намерения мужчина, ведь он не высказывал никаких предложений, требований и угроз.

«По факту инцидента на улице Корабельная в Советском районе сотрудниками полиции проведена проверка, материалы были направлены в следственный комитет для принятия решения. Однако следственный комитет, проведя проверку, признаков преступления в действиях мужчины не усмотрел, и направил материалы обратно в отдел полиции „Советский“. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» начальник отделения по взаимодействию со СМИ Управления МВД России по г. Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, что 7 января в социальных сетях появилось сообщение о нападении мужчины на двух девочек в подъезде дома № 8 на улице Корабельная. Жильцы тогда распространили кадры, снятые камерой домофона, и выдвинули предположение о появившемся в городе педофиле.