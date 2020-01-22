Обманула педофила: девочка ловко сбежала от незнакомца в подъезде

Родителям предлагают использовать историю как урок для детей.

Послушать 00:00

В сообществах Озерска в социальных сетях начали распространять видео с призывом к родителям показать его своим детям. На нем маленькая девочка избежала трагических последствий встречи с педофилом, благодаря смекалке и, несомненно, храбрости.

«Поговорите с детьми! Покажите видео детям! Девочка ловко избежала встречи с незнакомым мужчиной, который зашел за ней в подъезд. Молодец, все правильно сделала! Очень правильное руководство — как надо поступать в похожих ситуациях! Информация распространяется по инициативе родителей. В полицию родители школьницы заявление написали. Будьте внимательны к своим и чужим детям!», — пишет автор поста.

Многие пользователи выразили сомнение в его подлинности, решив, что ролик постановочный. Кроме того, что делать в случае иной планировки подъезда?! Тем не менее, то, что в нем происходит, действительно, полезно посмотреть всем детям. На кадрах видно, как школьница подходит к двери подъезда, а в это время позади нее останавливается мужчина. Как только она открывает дверь он «проскальзывает» за ней в подъезд. Уже внутри девочке удается обхитрить злоумышленника: она проходит мимо лифтового холла, а затем, пока мужчина замешкался у дверей лифта, за его спиной девочка проходит обратно к выходу. Обратно школьница возвращается уже в сопровождении другого мужчины.

Между тем, в федеральной прессе утверждают, что случай реальный, и произошел он в подмосковном Ступино. Мужчина преследовал 9-летнюю девочку от самой школы, а когда ей удалось его обхитрить и выйти на улицу, она, к счастью, встретила там отца.

«С Варей все хорошо. Она встретилась с папой у дома. Муж был не в курсе (так как Варя была без телефона), поэтому особо не обратил на него внимания», — рассказала одному из изданий мама девочки Ольга.

Как пишет издание, которое пообщалось с родителями смышленой школьница, ее преследователя впоследствии все-таки задержали. Им оказался состоящий на учете у психиатра мужчина.