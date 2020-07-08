Информация об оголенных гениталиях в маршрутке оказалась фейком

Следователи завершили проверку по публикации на сайте «Первый областной».

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Следственный комитет проверил информацию о пожилом мужчине, который якобы приставал к девочке-подростку в маршрутке в начале февраля этого года. По результатам мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УМВД России по Челябинску, событие преступления не подтверждено.

«Не имеется правовых оснований для регистрации обращения в Книге регистрации сообщений о преступлениях и проведения по нему проверки в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 УПК РФ», — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска подполковник юстиции Антон Минеев.

Правоохранители опросили горожан, которые обсуждали инцидент в соцсетях, однако размещенная ими информация не подтвердилась.

«Опрошенные жители Челябинска, имеющие схожие персональные данные, факт размещения такой информации или осведомленность о таких событиях не подтвердили», — говорится в тексте письма.

Напомним, вечером 6 февраля 2020 года в одной из групп в соцсети появился пост, в котором сообщалось, что на одной из остановок в маршрутку зашел пожилой мужчина, встав рядом с сидящей девочкой-подростком. Далее, по словам автора, он распахнул полы дубленки и демонстрировал голый половой орган несовершеннолетней, а затем вышел с ней на одной остановке.