«Мама, не беспокойся» — последнее сообщение магнитогорца, погибшего на операционном столе

Удаление аппендикса стало роковым стечением обстоятельств.

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Игорю Семейкину был 21 год, он строил большие планы на жизнь и готовился к созданию семьи. На лето у парня и его любимой девушки уже была назначена свадьба, но за несколько месяцев до счастливого события, произошла трагедия. 14 января парень почувствовал себя плохо и вызвал «скорую».

«Он в 5 часов вызвал „скорую“ и мне написал сообщение: „Мама, не беспокойся, меня в больницу положили, в 6:30 будет операция, я потом сам перезвоню“», — вспоминает последние слова сына Наталья Семейкина.

В ГАУЗ ГБ № 3 в Магнитогорске молодому человеку сделали спинальную анестезию, а позже на операционном столе парень начал задыхаться, изо рта пошла пена, потом случилась остановка сердца. Врачи реанимировали его 7 минут, ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ, на котором он провел 12 часов, и в это же время у Игоря развился отек мозга, рассказывают родные погибшего.

«В заключение говорится, что умер от сердечно-легочной недостаточности и острого перитонита, но аппендикс не лопнул, а сын вообще на здоровье не жаловался, тем более, что перед новым годом он проходил медкомиссию в военкомат, и там написали, что он полностью здоров», — говорит мать погибшего.

Родители парня написали заявление в прокуратуру, они хотят разобраться, кто виноват в смерти их ребенка.

«Мы такие проверки не проводим, мы сразу в минздрав отправляем или в следственный комитет, мы не специалисты в области медицины», — комментирует старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.

Сейчас эксперты и родители ждут результатов гистологии, только потом можно будет говорить о возбуждении уголовного дела.

«В больнице проводится внутренняя проверка, на период следствия мы не можем давать комментариев, пока не выясним обстоятельства случившегося», — сообщает пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

Родители говорят, что заведующий после инцидента даже не вышел к родителям, чтобы поговорить, доктора ждали полтора часа.

«Вышла старшая медсестра и сказала, что сейчас поедем в следственный комитет, получать разрешение на вскрытие, а позже мы узнали, что тело уже вскрыли, значит, им есть, что скрывать?», — задается вопросом, убитая горем женщина.

Со слов матери погибшего, патологоанатом при выдаче заключения объяснил, что парня вовремя не перевели на общий наркоз, когда ухудшилось его состояние.