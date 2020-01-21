СК проверяет факт смерти парня на операционном столе в Магнитогорске

21-летний пациент попал в больницу с острой болью в аппендиците, но домой уже не вернулся.

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Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по факту смерти 21-летнего жителя Магнитогорска, который 14 января обратился за медицинской помощью и умер на операционном столе.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Во время проверки будут проведены все необходимые экспертизы, проверят нормативы и стандарты предоставления медицинских услуг больницей Магнитогорска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, молодой человек 14 января почувствовал острую боль в области живота и вызвал «скорую». Когда его везли в больницу, парень оповестил мать о том, что его везут на удаление аппендицита. Как рассказали родные погибшего, ему сделали спинальную анестезию, но в процессе операции что-то пошло не так, молодой человек начал задыхаться, а изо рта у него пошла пена. Врачи пытались «запустить» его сердце в течение 7-ми минут, после чего ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. В таком состоянии он провел 12 часов, после чего скончался. Родные погибшего Игоря Семейкина хотят знать, что стало причиной смерти молодого и здорового парня.