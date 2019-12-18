Травматолога из Магнитогорска, проводившую подпольную липосакцию, отправили в колонию

Судебные приставы добились назначения реального лишения свободы.

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В Магнитогорске суд изменил наказание в отношении травматолога, которая признана виновной в получении взятки, служебном подлоге и подделке документов. Ранее женщину обязали выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей, с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей листков нетрудоспособности и иных медицинских документов на три года. Однако она его не выплатила.

Осужденная пояснила, что не могла выплатить сумму из-за тяжелого материального положения. Однако за отсрочкой уплаты не обратилась, была объявлена в розыск. Суд доводы женщины во внимание не принял. Было учтено, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, который проживает с родственниками.

«В судебном заседании добыты достаточные доказательства того, что действия Савиновских Т. по неуплате штрафа в размере 550 тысяч рублей в доход государства носили злостный характер, т. к. в срок установленный ч.5 ст. 103 ФЗ „Об исполнительном производстве“ меры для добровольного исполнения в течение 60 дней наказания, предприняты не были», — сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения оставлена прежней, в виде заключения под стражу.

Напомним, летом прошлого года в сети появилось шокирующее видео, где «хирург»-самоучка проводила клиентке операцию по липосакции, а в качестве анестезии предлагала ей алкоголь.