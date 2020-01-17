Поликлинику на станции «Магнитогорск-Грузовой» не закроют

Губернатор распорядился передать медучреждение в собственность области.

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Сегодня глава региона Алексей Текслер работает в Магнитогорске. Губернатор побывал в поликлинике на улице Бахметьева, 2. Раньше медучреждение принадлежало ОАО РЖД, потом непосредственно Магнитогорску, но и город не смог держать ее у себя на балансе. Сегодня Алексей Текслер велел сохранить функционирование поликлиники № 2 и перевести ее на содержание Челябинской области.

«Коллектив будет сохранен, никто не лишится работы. Саму поликлинику отремонтируем и оснастим новым оборудованием», — сказал губернатор.

Оборудование, к слову, в поликлинике очень старое. Например, имеющийся в учреждении рентген стоит здесь с 1986 года.

Главный врач, несмотря на все сложности, гордится своими сотрудниками, из-за шаткого положения коллектив уже давно мог разбежаться, но люди остались верны своему рабочему месту.