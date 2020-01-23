«Мама, мы горим!»: девочка-подросток спаслась из огня, благодаря звонку родителю

В момент возгорания она находилась дома одна и, по всей видимости, растерялась.

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Жительница Копейска позвонила в пожарную охрану сегодня в 09:34 утра, она сообщила, что горит ее частный дом. Женщина объяснила, что ее на месте нет, но внутри находится ее 16-летняя дочь. Выяснилось, что девочка была дома одна, так как училась во вторую смену.

Гореть начало на веранде, поэтому обычный выход из жилища для нее оказался прегражден огнем.

«К счастью, она приняла правильное решение и не стала „прорываться“ сквозь огонь, а вернулась в дом, закрыть дверь на веранду она уже не могла. Растерявшись, школьница не стала звонить пожарным, а набрала телефон мамы. Все это время пожар развивался, пожирая имущество семьи. Мама быстро сообразила, что происходит и дала наиболее правильный совет — спасаться через окно», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, на окнах не было решеток, поэтому девочка смогла самостоятельно выбраться из дома. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, вещи спасти не удалось. Пожар уничтожил все имущество семьи.

«На месте пожара работали 4 автоцистерны и 20 человек личного состава 36-й и 52-й пожарно-спасательных частей копейского гарнизона. Подразделения прибыли по повышенному номеру сложности пожара — „1 БИС“ — из-за того, что район считается безводным. Ликвидация пожара была объявлена в 10.18», — рассказали в ведомстве.

На месте работают дознаватели, которые должны будут выяснить, что стало причиной возгорания. Пока основная версия, которую озвучивают в ГУ МЧС России по Челябинской области — короткое замыкание электропроводки.

Главное управление МЧС России по Челябинской области напоминает: при обнаружении возгорания или задымления необходимо немедленно покинуть опасную зону и вызвать пожарных по телефону «101»!