Двое мужчин погибли на пожаре в садовом доме в Челябинске

ЧП произошло в СНТ «Янтарь».

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На пункт пожарной охраны вызов о возгорании в доме садового товарищества поступил утром 17 января. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили двух мужчин без сознания в тлеющем доме. Медикам пришлось констатировать смерть обоих, причиной стало отравление угарным газом.

Установлено, что тела обнаружил хозяин дома, когда приехал в СНТ «Янтарь». Один из погибших являлся родственников владельца сада, погибший мужчина и его товарищ помогали владельцу участка делать в доме ремонт.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил использования газовых приборов, ночью для обогрева мужчины включали газовый баллон с самодельной горелкой. Несмотря на небольшой очаг пожара — прогар на площади 2 квадратных метров, продукты горения лишили жизни двух человек», — сообщают в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Огнеборцы напоминают людям о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности. Опасность для жизни представляет не только открытый огонь, но и угарный газ. Иногда пострадавшим хватает пары вдохов, чтобы получить гипоксию — кислородное голодание, а после потерять сознание. Ни при каких обстоятельствах не допускается оставлять без наблюдения открытые источники огня и включенные электроприборы.