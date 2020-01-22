9 детей погибли в прошлом году в пожарах в Челябинской области

Самая частая причина возгораний была связана с электричеством.

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Пожары из-за неисправной проводки и нарушений эксплуатаций оборудования унесли множество жизней в Челябинской области. 85% возгораний, которые привели к гибели, произошли в жилье людей. Группой риска являются неблагополучные семьи, многодетные семьи, пожилые люди, одинокие инвалиды.

«Резонансные пожары постоянно случаются, как и по всей стране. Это происходит и в соцучреждениях. В некоторых показателях мы выглядим худшими в стране. Надо обратить на это внимание, а особое внимание на проблемы неблагополучных семей. Совместно с органами социальной защиты нужно отработать все семьи. Пройти и посмотреть противопожарное состояние каждой квартиры и дома», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Работа по проверке социально незащищенных слоев населения ведется на постоянной основе. За 2019 год сотрудниками Пожарного надзора было совершено почти 14 тысяч подворовых обходов семей из группы рисков.

«За время обходов было выявлено более 3 тысяч нарушений. Основные из них касались монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов», — сообщает руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко.

Отметим, что за 2019 год в Челябинской области на пожарах погибло 9 детей. Регион занял 6 место среди субъектов РФ по детской гибели. Основными причинами пожаров, в которых погибли дети: электротехнические — 57%, неосторожное обращение с огнем взрослых и детская шалость — 43%.