«Боюсь замучить благодарностью»: росгвардеец и спасенная им из пожара женщина рассказали, что было 3 января

25-летний военнослужащий вывел из огня незнакомку и ее внучку.

Послушать 00:00

Инна Ковалева с внучкой уже ложились спать, когда за входной дверью что-то громко хлопнуло. Женщина сначала не придала значения произошедшему, но это все равно никак не давало ей покоя. Затем раздались еще два хлопка чуть слабее, Инна уже насторожилась и направилась ко входной двери, по периметру которой уже пробивался едкий черный дым.

«У меня две двери, одна железная, но не сейф, другая обита дерматином. Я поняла, что у нас пожар, поняла сразу, потому что это уже не в первый раз, за последние полтора года, это, по-моему, уже четвертый случай и все были с выездом пожарных. Что первое пришло в голову — это открыть дверь, открыла с силой, потому что заело замок, и в это время в лицо бросился открытый огонь высотой выше меня ростом. Началась паника, ребенок на кровати, схватила ее, побеждала на балкон», — вспоминает события того вечера Инна Ковалева.

Вагиф Мегеррамов — начальник кинологической службы в\ч № 3468 — был в Снежинске, в отпуске, в тот злополучный день он просто возвращался домой из магазина, когда увидел на балконе соседнего дома размахивающую руками женщину. Молодой военный сразу понял, что случилась какая-то беда, и поспешил на помощь. Как выяснилось под окнами, внутри что-то горело. Росгвардеец бросился к подъезду, но дверь оказалась закрытой, тогда он попросил хозяйку сбросить ему ключи.

«Зашел в подъезд, задымление было уже на третьем этаже, сразу понял, что горит что-то в подъезде, а не в квартире. По четвертому этажу передвигался уже на ощупь. Спустился в пролет между третьим и четвертым этажами, чтобы вдохнуть воздуха, потом поднялся обратно и крикнул, что я подхожу, чтобы хозяйка открывала внутреннюю дверь и выбегала», — рассказывает Вагиф.

Инна Ковалева с внучкой Дашей беспрекословно послушались спасителя и «в чем были» пошли за ним в горящий подъезд.

«Парень ворвался, прямо в дверь вошел, говорит: „Выходим!“. Я ошарашенная, за ним, в ночнушке, Даша в носочках, он сказал, чтобы мы шли в машину, но мы остались там, на втором этаже, нас соседи приютили, тогда еще незнакомы мы были с ними, теперь уже познакомились», — поделилась Инна Ковалева.

Отдышавшись на втором этаже и немного успокоившись, Вагиф Мегеррамов спросил у женщины, остался ли в квартире еще кто-то. Спасенная и растерянная Инна ответила что там осталась собака. Бросить четвероногого профессиональный кинолог не смог.

«Второй раз поднялся за собакой, там маленький той-терьер, я думал там собака побольше, привык больших видеть собак, забрал собаку, укутал в куртку, вышел из квартиры. Когда я выходил, уже подоспела спецтехника, начали тушить. Минут через 10-15 адреналин прошел, лицо и руки были черными, ожогов не получил, но 4 дня провел в больнице», — поделился Вагиф.

Сейчас росгвардеец говорит, что действовал на подсознании, но если бы подобное произошло еще раз, не смог бы поступить иначе. Спасенная им Инна Ковалева боится даже замучить его своей благодарностью, с трудом подбирая слова, чтобы выразить свою признательность молодому военнослужащему.

Руководством снежинского полка представлен к награде. Документы сейчас находятся на рассмотрении командования Уральского округа войск. Кроме того, еще одну заслуженную награду Вагиф получит и по личному распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.