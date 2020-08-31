Цифровые паспорта с QR-кодом введут для торговых объектов в Челябинске

Электронные документы значительно упростят проверку.

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В скором времени в Челябинске заработает уникальный проект, который упростит процедуру контроля в сфере розничной торговли. Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«По вопросам цифровизации: готовим сейчас уникальный проект — это цифровые паспорта нестационарных торговых объектов с QR-кодами. Это значительно упростит процедуру контроля данной сферы торговли, включая общественный контроль. Я думаю, что уже через полтора месяца мы будем готовы это показать»,— сообщил Олег Извеков.

Отметим, сейчас ответственные проверяют текстовые и графические документы, устанавливающие определённые требования к торговым объектам, в бумажном виде.