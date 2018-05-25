/ На челябинских водоемах запретили купаться

В список попали 29 мест.

Опубликован список мест, запрещенных для купания на территории Челябинска. Под ограничения попали 29 пляжей на городских водоемах. Купание там может быть опасно для жизни и здоровья.

Утвержден перечень мест, запрещенных для купания, на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, в 2018 году; Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска поручено установить запрещающие знаки «Купание запрещено» в местах, запрещенных для купания. — сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

В список попали несколько участков на побережье озера Смолино и Шершневского водохранилища, а также пруд Девичьи слезы, Шершневский, Голубой и Изумрудный карьеры, а также карьер Сопливчик, Карпов пруд и река Миасс. В том числе купание запретили на озерах Синеглазово и Исаково. Подробнее о местах, от водных процедур в которых стоит воздержаться, сказано в документе ССЫЛКА.