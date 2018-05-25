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/ На челябинских водоемах запретили купаться

На челябинских водоемах запретили купаться

В список попали 29 мест.
сегодня в 19:27
  |  Общество

Опубликован список мест, запрещенных для купания на территории Челябинска. Под ограничения попали 29 пляжей на городских водоемах. Купание там может быть опасно для жизни и здоровья.

Утвержден перечень мест, запрещенных для купания, на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, в 2018 году; Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска поручено установить запрещающие знаки «Купание запрещено» в местах, запрещенных для купания. — сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

В список попали несколько участков на побережье озера Смолино и Шершневского водохранилища, а также пруд Девичьи слезы, Шершневский, Голубой и Изумрудный карьеры, а также карьер Сопливчик, Карпов пруд и река Миасс. В том числе купание запретили на озерах Синеглазово и Исаково. Подробнее о местах, от водных процедур в которых стоит воздержаться, сказано в документе ССЫЛКА.

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Комментарии

Никита
20:10, 25.05.2018
Как легко что то запретить, вместо того, чтобы привести в порядок

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