/ Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном

Спасти животное не удалось.

Мертвого котенка обнаружили под павильоном «Роспечати» возле торгового комплекса «Меркурий» челябинские зоозащитники. Сообщается, что животное провело взаперти 5 дней, а все это время за прилавком киоска работала продавщица. На все жалобы она лишь отмахивалась и не предпринимала никаких попыток к спасению.

Многие покупатели, слыша этот писк, обращались к продавцу «Роспечати» и просили предпринять меры, связаться с руководством, чтобы вытащить бедное замурованное животное. Продавец отмахивалась, сказала, что её руководству нет до этого никакого дела, и сама она тоже не сдвинулась с места, чтобы помочь вытащить малыша. — гласит пост в сообществе «Новосинеглазово» во «Вконтакте».

В среду, 5 июня, к киоску специально выехал мужчина, чтобы помочь вызволить котенка. Он открутил с левой стороны павильона два болта, чтобы вытащить котенка, но было уже поздно. Животное умерло из-за того, что не пережило заморозки последних дней.