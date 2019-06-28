Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.05 +0.24 71.66 +0.28
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка

Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка

Пушистый комочек забежал прямо под колеса автомобиля.
сегодня в 17:14
  |  Общество
В Челябинске сегодня развернулась спасательная операция в самом центре города. Маленький черный котенок забежал прямо под колеса автомобиля. Видеозаписью с места происшествия поделились пользователи социальных сетей в одной из городских групп. На видеозаписи видно, как девушка, находящаяся за рулем автомобиля, под которым был котенок, быстро отреагировала то, что животное метнулось под колеса, и успела остановить машину. Напуганный зверек спрятался и не планировал выходить.

Пушистый комочек из-под машины доставали водитель трамвая и автомобиля, а также пешеходы. — написали в группе «Регион-74» пользователи.
Но зверек нарушил планы объединившихся людей. Котенок сам выскочил из-под автомобиля, метнулся в сторону и ускользнул в ближайший двор. Во время спасательной операции никто не пострадал.
Происшествия
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
06.06.2019
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
Общество
Челябинка безвозмездно перевезла нуждающегося в операции котенка в северную столицу
  
07.11.2018
Челябинка безвозмездно перевезла нуждающегося в операции котенка в северную столицу
Общество
Расчленивших котенка сестер поставили на учет в полиции
26.07.2018
Расчленивших котенка сестер поставили на учет в полиции
Происшествия
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
25.07.2018
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер поздравил выпускников школы, в которой учился
сегодня в 17:54
Алексей Текслер поздравил выпускников школы, в которой учился
Общество
ТК «Курчатов» предложили переделать в хайтек-музей
сегодня в 17:39
ТК «Курчатов» предложили переделать в хайтек-музей
Спорт
Боксер из Челябинска стал победителем спартакиады учащихся России
сегодня в 17:34
Боксер из Челябинска стал победителем спартакиады учащихся России
Общество
В Ленинском районе Челябинска на две недели перекроют движение
сегодня в 17:20
В Ленинском районе Челябинска на две недели перекроют движение
Происшествия
В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
сегодня в 17:19
В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
Общество
Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка
сегодня в 17:14
Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка
Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы дольщиков
сегодня в 16:31
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы дольщиков
Общество
Стать ведущим ОТВ и «Восточного экспресса» сможет каждый
сегодня в 16:10
Стать ведущим ОТВ и «Восточного экспресса» сможет каждый
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6