Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка

Пушистый комочек забежал прямо под колеса автомобиля.

В Челябинске сегодня развернулась спасательная операция в самом центре города. Маленький черный котенок забежал прямо под колеса автомобиля. Видеозаписью с места происшествия поделились пользователи социальных сетей в одной из городских групп. На видеозаписи видно, как девушка, находящаяся за рулем автомобиля, под которым был котенок, быстро отреагировала то, что животное метнулось под колеса, и успела остановить машину. Напуганный зверек спрятался и не планировал выходить.



Пушистый комочек из-под машины доставали водитель трамвая и автомобиля, а также пешеходы. — написали в группе «Регион-74» пользователи.

Но зверек нарушил планы объединившихся людей. Котенок сам выскочил из-под автомобиля, метнулся в сторону и ускользнул в ближайший двор. Во время спасательной операции никто не пострадал.

