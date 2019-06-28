/ Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка

В Челябинске сегодня развернулась спасательная операция в самом центре города. Маленький черный котенок забежал прямо под колеса автомобиля. Видеозаписью с места происшествия поделились пользователи социальных сетей в одной из городских групп. На видеозаписи видно, как девушка, находящаяся за рулем автомобиля, под которым был котенок, быстро отреагировала то, что животное метнулось под колеса, и успела остановить машину. Напуганный зверек спрятался и не планировал выходить.
Пушистый комочек из-под машины доставали водитель трамвая и автомобиля, а также пешеходы. — написали в группе «Регион-74» пользователи.
Но зверек нарушил планы объединившихся людей. Котенок сам выскочил из-под автомобиля, метнулся в сторону и ускользнул в ближайший двор. Во время спасательной операции никто не пострадал.
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