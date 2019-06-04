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/ Горный кот с Зюраткуля обрел дом

Горный кот с Зюраткуля обрел дом

Животное приютил один из посетителей нацпарка.
сегодня в 14:05
  |  Общество

У зюраткульского горного кота появились хозяева. Животное, несколько недель жившее на территории национального парка и провожавшее туристов на вершину горы, приютил один из посетителей. Кроме того, по словам пресс-секретаря нацпарка Марины Фоминой, горный кот оказался кошкой. Туристы также писали, что у нее сломана задняя лапка, но, несмотря на большой поток туристов, никто не решился забрать зверька домой.

В пятницу мы нашли пост Дины Аладиной, в котором она была намерена забрать котейку к себе домой в Челябинск: «Еду, еду! Сын сказал, забирай мама ее, Муську, домой, нечего дикошарить!». Мы связались с ней, она действительно в субботу 1 июня решительно планировала поехать на Зюраткуль и забрать Муську. И поехала ведь! История имеет доброе продолжение — кошки на тропе не оказалось, сколько бы ни искали, и потом выяснилось, что ее уже забрал мужчина к себе домой. Вот так горная кошка Муська обрела новый дом и новую семью. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Напомним, что фотографии кошки Муськи появились в социальных сетях на прошлой неделе. Приходящие на Зюраткуль туристы успели отметить подвижность и ум зверя.

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Комментарии

Виктор Гершен
15:50, 04.06.2019
Дали бы до осени пожить в вольных условиях. Он там был дома, свободен и счастлив.
Марат Садыков
15:00, 04.06.2019
Я б сдох если бы жил в горах, а меня в квартиру...

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