Маленького котенка извлекли из кузова машины на Урале

«Заяц» проехал 200 километров в механизме автомобиля.

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Крошечного котенка, проехавшего «зайцем» в механизмах автомобиля, извлекли в автосервисе на Урале. О чудесном спасении сообщают СМИ. Водитель, в чье транспортное средство проник зверек, услышал странный шум, который доносился из кузова и решил проверить автомобиль.

«Оказалось, что это мяукал котёнок — он проехал 200 километров из Красноуфимска в Екатеринбург и остался жив», — отмечает телеграм-канал Baza.

Малыш буквально выпал из машины, когда с нее сняли колесо. Владелец автомобиля решил оставить котенка себе.