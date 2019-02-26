/ В Челябинской области на газификацию направят 770 миллионов рублей

В 2019 году на Южном Урале проложат 270 километров газопроводов.

На Южном Урале, по решению губернатора Бориса Дубровского, направят 770 миллионов рублей на газификацию. Всего за 2019 год планируют построить 270 километров газопроводов и газовых сетей.

Программа газификации в области продолжается из года в год, ее уровень сегодня превышает 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Газифицированные дома более комфортны, люди хотят использовать это вид топлива в своих домах, и мы должны дать им такую возможность. В текущем году подключиться к сетевому газоснабжению смогут еще более 6 тысяч семей. — рассказал глава региона.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» на газификацию направят 700 миллионов рублей, еще 70 миллионов направят по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Газифицировать населенные пункты планируют в 33 муниципальных образованиях. Один из самых масштабных проектов — газификация поселка Мисяш в Чебаркульском городском округе, там появится 18 километров газовых сетей. Еще 12 километров газопровода проведут в Нязепетровске. Благодаря этому возможность пользоваться газом появится у 300 семей.

В селе Халитово Кунашакского района проложат 16 километров газопровода и большая часть домов сможет подключить газ. В Нагайбакском районе будет газифицировано два поселка — Знаменский и Придорожный. Для этого необходимо проложить 20 километров газовой сети.

В селе Лейпциг Варненского района также появится газопровод в 2019 году. Тем более, что проект начинали реализовывать год назад. Распоряжение о газификации села дал Борис Дубровский, после того, как к нему обратилась лично жительница населенного пункта. 200 домов в Бишкиле Чебаркульского района также получат доступ к газу.

Большая стройка пройдет в Уйском районе, где из районного центра в село Кидыш проложат более 35 километров магистрального газопровода. Его также проведут в села Нижнеусцелемово и Аминево.