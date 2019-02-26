Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.26 +65.26 74.09 +74.09
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области на газификацию направят 770 миллионов рублей

В Челябинской области на газификацию направят 770 миллионов рублей

В 2019 году на Южном Урале проложат 270 километров газопроводов.
сегодня в 15:37
  |  Общество

На Южном Урале, по решению губернатора Бориса Дубровского, направят 770 миллионов рублей на газификацию. Всего за 2019 год планируют построить 270 километров газопроводов и газовых сетей.

Программа газификации в области продолжается из года в год, ее уровень сегодня превышает 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Газифицированные дома более комфортны, люди хотят использовать это вид топлива в своих домах, и мы должны дать им такую возможность. В текущем году подключиться к сетевому газоснабжению смогут еще более 6 тысяч семей. — рассказал глава региона.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» на газификацию направят 700 миллионов рублей, еще 70 миллионов направят по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Газифицировать населенные пункты планируют в 33 муниципальных образованиях. Один из самых масштабных проектов — газификация поселка Мисяш в Чебаркульском городском округе, там появится 18 километров газовых сетей. Еще 12 километров газопровода проведут в Нязепетровске. Благодаря этому возможность пользоваться газом появится у 300 семей.

В селе Халитово Кунашакского района проложат 16 километров газопровода и большая часть домов сможет подключить газ. В Нагайбакском районе будет газифицировано два поселка — Знаменский и Придорожный. Для этого необходимо проложить 20 километров газовой сети.

В селе Лейпциг Варненского района также появится газопровод в 2019 году. Тем более, что проект начинали реализовывать год назад. Распоряжение о газификации села дал Борис Дубровский, после того, как к нему обратилась лично жительница населенного пункта. 200 домов в Бишкиле Чебаркульского района также получат доступ к газу.

Большая стройка пройдет в Уйском районе, где из районного центра в село Кидыш проложат более 35 километров магистрального газопровода. Его также проведут в села Нижнеусцелемово и Аминево.

Происшествия
Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске
18.02.2019
Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске
Общество
Системы газовой безопасности появятся во всех домах Южного Урала
15.02.2019
Системы газовой безопасности появятся во всех домах Южного Урала
Общество
В городе Пласт завершилась газификация
28.12.2018
В городе Пласт завершилась газификация
Общество
Больше 370 домов газифицировали в Челябинской области
19.12.2018
Больше 370 домов газифицировали в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Милый поросеночек
16:20, 26.02.2019
У моей бабули как раз нет газа. Надеюсь, что все таки она войдёт в эту программу.
А ещё интересно, есть ли список официальный, какие населённый пункты вошли в проект

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Неизвестные обстреляли собак «ядовитыми дротиками» в Каслях
сегодня в 17:33
Неизвестные обстреляли собак «ядовитыми дротиками» в Каслях
Общество
12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска
сегодня в 17:27
12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска
Происшествия
Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале
сегодня в 17:16
Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале
Миасс
Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер
сегодня в 17:01
Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер
Общество
700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области
сегодня в 16:30
700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области
Общество
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
сегодня в 16:23
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
Происшествия
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
сегодня в 15:40
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
Хоккей
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
сегодня в 15:39
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6