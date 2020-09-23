Жителям Челябинской области предлагают сдать макулатуру

Экологическая акция направлена на привлечение внимания к ресурсосбережению.

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Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» стартовала в Челябинской области. Региональное министерство экологии приглашает всех южноуральцев принять участие в марафоне и получить премию.

Эко-марафон стартовал на Южном Урале 21 сентября и продлится до 2 октября. Традиционно акция проводится в формате соревнования между районами и городами. Принять участие в ней очень просто — подать заявку и собрать необходимое количество бумаги или книг. Если наберётся более 300 килограммов макулатуры, организаторы вывезут её сами, а те, кто соберёт более 500 килограммов, получат денежную премию. В любом случае, все участники акции получат благодарственные письма.

«Основная задача акции — привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов»,— рассказали организаторы.

Если же общий результат Челябинской области перешагнёт планку в 100 тонн, то финалисты получат призы на выбор.