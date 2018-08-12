/ Мак выращивал южноуралец на огороженном от любопытных огороде

Мужчина производил из частей растения наркотики.

Незадачливый плантатор пойдет под суд за выращивание мака в Чебаркульском районе. Мужчину задержали полицейские в рамках ОПО «Рубеж». 40-летний собственник индивидуального хозяйства засеял опиумными растениями участок, окруженный глухим забором. Он ухаживал за маком, своевременно поливал и удобрял. Целью плантатора было изготовление сильнодействующих веществ.

В общей сложности на участке полицейскими изъято 2772 кустов незаконных растений. Помимо ухоженных наркопосадок, у хозяина обнаружили 3 килограмма высушенной маковой соломы и бутылки с составами, необходимыми для изготовления наркотика. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Его обвиняют по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.