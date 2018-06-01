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/ СКА попрощался с главным тренером Олегом Знарком

СКА попрощался с главным тренером Олегом Знарком

Тренерский штаб покинули еще два наставника.
сегодня в 10:25
  |  Хоккей

Хоккейный клуб СКА официально объявил о прекращении работы с главным тренером, южноуральцем Олегом Знарком. Также свои посты покидают его помощники — Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. У специалистов истек срок контрактов.

За два сезона вместе с петербургским клубом специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента. Благодаря, в том числе, работе тренерского штаба Олега Знарка СКА подготовил 15 хоккеистов для сборной страны, которая завоевала первое за 26 лет золото Олимпийских игр. — говорится в сообщении хоккейного клуба СКА.

Неизвестно, кто займет освободившиеся должности. До настоящего времени исполняющим обязанности главного тренера был бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. О других назначениях неизвестно.

Напомним, по окончании хоккейного сезона в спортивных СМИ прошла информация о том, что Анвар Гатиятулин переедет в Санкт-Петербург. Главного тренера «Трактора» якобы пригласили на позицию третьего тренера «армейцев». Однако официального подтверждения этой информации нет.

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