/ Столкновение двух легковушек на перекрестке в Магнитогорске попало на видео

Водители при столкновении не пострадали.

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В Магнитогорске накануне, 1 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Гагарина и Карла Маркса (возле дома № 75) столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел в районе 14 часов.

По предварительным данным, водитель легковушки «Лада Гранта», женщина 81 года рождения, проехала на красный сигнал светофора. Это послужило причиной столкновения с машиной «Тойота Королла», за рулем которой находился мужчина 89 года рождения.

К счастью, как стало известно «Первому областному» от собственных источников, водители при столкновении не пострадали. В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются, ведется проверка.