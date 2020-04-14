Магнитогорец украл игрушки из игрового автомата для своей девушки

Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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Жителя Магнитогорска арестовали за кражу игрушек из игрового автомата. Мужчина совершил преступление чтобы сделать подарок своей девушке.



Автомат стоял в одном из круглосуточных магазинов города. Сообщение о похищении игрушек поступило в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску. Мужчина разбил аппарат и украл из него несколько игрушек. Препятствовать злоумышленнику попытался охранник, но грабителю удалось скрыться. Тем не менее, задержать преступника удалось сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы.

«Им оказался житель города Магнитогорска, 1994 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Свой поступок он объяснил тем, что не смог выиграть игрушку, а очень хотел получить приз, который в дальнейшем планировал подарить девушке», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Грабёж» УК РФ. Максимальный срок, который может получить грабитель-романтик — 4 года лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное им имущество изъято. После проведения всех процедур его вернут владельцу.