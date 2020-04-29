Казахстанец украл у банка 205 тысяч евро и сбежал в Челябинск

Мужчину задержали южноуральские полицейские.

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29-летний гражданин Республики Казахстан в прошлом году работал начальником отделения филиала одного из банков в городе Житикаре. Молодой человек не смог устоять перед соблазном и пошел на преступление. Пользуясь, своим положением, он похитил из банка 205 тысяч евро. Чтобы скрыться от правосудия, он пересек границу. Задержали его в Челябинской области.

«Прокуратурой Челябинской области в отношении задержанного, незамедлительно помещенного под стражу, проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой вышестоящей прокуратурой принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение уже вступило в законную силу, поэтому казахстанца передали правоохранительным органам Республики. По закону Казахстана за совершенное преступление ему грозит до 12 лет тюрьмы.