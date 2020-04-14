У работника ЧОДКБ украли двух породистых собак

Для этого злоумышленники проникли на чужую территорию.

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Во время режима обязательной самоизоляции, когда все должны быть дома, также должна утихнуть и преступная деятельность. Но неизвестным злоумышленникам ничего не помешало проникнуть на огороженную территорию частного дома, чтобы украсть двух собак-маламутов.

Хозяйкой четвероногих оказалась работник ЧОДКБ, которая рассказала об этом в социальных сетях.

«У нас вскрыли калитку, выкрали их с участка. Я больше, чем уверена, что их украли и где-то держат. Иначе мы бы их уже нашли», — рассказала хозяйка собак Евгения Тучкова.

Кража собак по имени Грей и Баффи случилась в селе Калачево. Его хозяева уже обследовали полностью, но обнаружить след пушистых друзей не удалось. Теперь Евгения Тучкова готова заплатить выкуп, если собак вернут домой.

«10 тысяч гарантирую тому, кто вернет моих любимых домой. Они стерилизованы, потомства от них не будет. Они не охранники. Пользы от них в принципе никакой. Они просто члены нашей семьи. Страдаем мы, страдают дети», — делится безутешная хозяйка маламутов.

Отмечается, что клеймо есть лишь у одной из собак — девочки. Если вы что-то знаете о месте нахождения пропавших хвостатых, сообщите об этом их хозяйке.