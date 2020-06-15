Бывшего уполномоченного по правам человека осудили в Челябинске

Алексей Севастьянов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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В Челябинской области состоялся суд над бывшим уполномоченным по правам человека Алексеем Севастьяновым. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

По статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» суд признал виновным бывшего омбудсмена. За это его приговорили к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку в размере трех лет.

«Суд вынес решение по давно тянувшемуся делу о мошенничестве (попытка получить фермерский грант с подложными документами). Отмечу, что развития событий по жесткому сценарию не произошло. Обвинение запрашивало реальный срок, но суд ограничился условным», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.

Напомним, что речь идет о документах на грант, которые Алексей Севастьянов подал несколько лет назад в Минсельхоз. В документах было сказано, что у экс-омбудсмена имеется собственное хозяйство, которого на самом деле не существовало.