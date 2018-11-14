/ Юный житель Миасса задержал вора прямо в своей квартире

Молодой человек оказал содействие правоохранителям, закрыв грабителя на балконе.

Житель Миасса Игорь Брюховецкий задержал в своей квартире вора. Пятнадцатилетний парень проявил смелость и смекалку, когда обнаружил у себя дома постороннего мужчину.

Девятиклассник Игорь возвращался домой с дополнительных занятий и, зайдя в квартиру, увидел незнакомого человека. Парень совладал с эмоциями и вступил в диалог со злоумышленником. В ходе разговора ему удалось обмануть преступника и закрыть его на балконе. После этого он вызвал сотрудников полиции, которые задержали неизвестного.

Игорь рассказал, что испугался, когда понял, что в квартире находится кто-то чужой, но взял себя в руки, поэтому сумел придумать выход из сложившейся ситуации.

Не так важно, какая ситуация произошла. Нужно совладать с собой и действовать, используя смекалку. Не подавать вид, что тебе страшно, даже если ты боишься. И действовать быстро и тихо, чтобы никто не понял, что именно ты задумал. — рассказал Игорь.

Молодой человек получил благодарность от МВД России по городу Миассу.