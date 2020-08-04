Лосиху с трехмесячным детенышем убили браконьеры на Южном Урале

Добычу злоумышленники разделали и забрали, а шкуры пытались спрятать.

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В национальном парке «Зигальга» браконьеры жестоко расправились с лосихой и маленьким лосенком. Шкуры убитых животных обнаружили инспекторы во время патрулирования участка в районе села Верх-Катав.

К месту, где произошло преступление, вела колея от УАЗа. Его злоумышленники оставили в 700 метрах от трупов лосей, и, разделав добычу, несли ее до машины на руках. По словам сотрудников национального парка, браконьеры попытались спрятать шкуры убитых животных.

«Это вопиющий случай, ни один уважающий себя охотник никогда не станет убивать самку с трехмесячным детенышем. Я за свою десятилетнюю практику такого никогда не встречал», — прокомментировал начальник отдела охраны Павел Юмин.

Ущерб, нанесенный действиями браконьеров, оценили в 960 тысяч рублей. Факт произошедшего зарегистрировали полицейские. На месте изъяли баллон из-под средства против насекомых, который может помочь установить личности браконьеров.