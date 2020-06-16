Новую технику получили в «Зигальге»

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Экология».

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«Зигальга» получила новую технику. Автомобили, квадроциклы, снегоходы, была доставлена на территорию нацпарка. Помимо этого «Зигальга» получила технику в виде бензопил, воздуходувок, мотопомп, резервуаров для воды, ранцевых огнетушителей и тракторов. Всё оборудование нацпарк получил в рамках национального проекта «Экология».



Всего, как сообщили представители территории, на нужды «Зигальги» было направлено 40 миллионов рублей. Новая техника позволит эффективно бороться с лесными пожарами.

«Мы получили технику для нового национального парка „Зигальга“. Первое, что мы сделали — озаботились покупкой автомобилей, потому что они очень нужны в работе. Это выскокопроходимые „УАЗ Патриоты“, которые будут работать у нас на территории и квадроциклы, они прежде всего нужны для патрулирования территории там, где это возможно. Ну и помимо прочего, квадроцикл это один из инструментов при борьбе с лесными пожарами. 40 миллионов рублей было направлено на покупку техники, это противопожарное оборудование, цифровая техника для охраны территории. Средства нацпарк получил по нацпроекту „Экология“»,— рассказали «Первому областному» представители национального парка «Зигальга».

Напомним, «Зигальга» стала первой особо охраняемой природной территорией в Челябинской области, которая была создана в рамках нацпроекта «Экология». Зигальга — один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с «Зюраткулем» и «Иремелем» она образует большой природоохранный кластер более 500 тысяч гектаров.