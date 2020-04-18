Рыбаков-браконьеров поймали в Челябинской области

Пост о задержании разместил в соцсетях Олег Дубровин.

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Сегодня в Челябинской области рыбаки-любители совместно с сотрудниками Росрыболовства поймали с поличным двух браконьеров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Член Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Задержаны два браконьера на озере Смолино, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьёй 9 Федерального закона 475-ФЗ „О любительском и спортивном лове“ оборот жаберных сетей на территории Челябинской области запрещён»,— написал Олег Дубровин.

Также он выразил благодарность за системную работу в этом направлении Михаилу Акатьеву и Вячеславу Егорову, рыбакам любителям группы «LED MAN» и Владимиру Лосеву, руководителю отдела Росрыболовства в регионе и его коллегам.

Кроме того, Олег Дубровин напомнил, что в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» для водных объектов рыбохозяйственного значения Челябинской области установлены запретные для добычи всех водных биоресурсов сроки. Например, с 25 апреля по 5 июня запрещено ловить живность в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах и озере Улагач. С 5 мая по 15 июня запрещено ловить рыбу во всех водных объектах рыбохозяйственного значения области. Запрещено рыбачить в течение всего года в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами. А с 1 ноября по 10 декабря запрещён лов сиговых видов рыб в озерах Тургояк, Увильды и Большой Кисегач.