/ Провалившуюся в заснеженную яму лошадь вытягивал внедорожник

Животное провело в ловушке около получаса.

В снежном плену оказалась лошадь возле деревни Ключевка в Сосновском районе. Животное провалилось в заснеженную яму. Круп увяз в ней, и выбраться самостоятельно лошадь не могла. Жители деревни решили вытянуть лошадь внедорожником, привязали к нему буксировочный трос, обмотали им животное — и дали по газам. В три рывка лошадь удалось вытянуть на твердую поверхность, и даже без повреждений. Животное смогло подняться на ноги.

В деревне проводили газ, работали экскаваторы. Зачем в одном месте углубление в земле сделали больше, непонятно. Яма эта уже около 4 лет, и раньше таких инцидентов не было. Но тут лошадь шла мимо и провалилась. Она провела там около 30 минут. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец произошедшего.

Отметим, что подобраться к животному оказалось сложно. Лошадь, пока пыталась выбраться сама, активно работала передними копытами, из-за чего смешала землю со снегом. Все превратилось в вязкую жижу вокруг ямы.

Увидеть, как вытаскивали животное, можно на 1obl.tv.