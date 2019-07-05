В Челябинской области задержали табун лошадей

Три фуры с животными не смогли пересечь границу с Казахстаном.

Табун из 83-х лошадей не впустили в Казахстан из Челябинской области. Попытку незаконного перемещения животных пресекли сотрудники областного Россельхознадзора.

Животных задержали на российско-казахстанской границе в пункте предварительного досмотра «Бугристое».

«Жители Казахстана перевозили из Оренбургской области в городе Кокшетау на трех машинах 83 лошадей без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 1. Именно данный документ удостоверяет безопасность территории вывоза в ветеринарно-санитарном отношении по заразным болезням животных, в том числе болезней, общих для человека и животных», — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Отметим, что на основании законодательства России и Евразийского экономического союза движение машин с лошадьми было запрещено. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по части 2 статьи «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» и отправили обратно в Оренбургскую область.