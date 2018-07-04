/ Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области

Животное выскочило на проезжую часть в ночное время.

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Авария с участием дикого животного произошла в ночь на сегодня, 4 июля. Лось попал под колеса неустановленного авто рядом с обелиском «Европа-Азия» у поворота в город Златоуст. На обездвиженное животное неравнодушные автомобилисты обратили внимание около 6 часов утра.

Предварительно, животное было сбито в ночное время и из-за повреждений само уйти не смогло. У него повреждены задние ноги и, по всей видимости, таз. — пояснили сайту «Первый областной» очевидцы.

Животное доставили в ветслужбу. Транспортировать лося помогли специалисты спасательного отряда Миасского городского округа. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого зверь получил травмы, зафиксировано не было. Автомобилист с места аварии скрылся.