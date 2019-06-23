/ Лось перебежал дорогу автомобилистам в микрорайоне Челябинска

Животное встретили на проезжей части в Парковом-2.

Автомобилистам в Парковом-2 теперь нужно быть внимательнее на дорогах. Вместе с другими машинами и общественным транспортом на проезжей части может оказаться лось. Животное, которое традиционно обитает в лесу, встретили утром 23 июня жители Челябинска и немало удивились его появлению в жилом микрорайоне.

Смотрите, кто бежит. Лось! Вот это утро. В Челябинске! — удивились очевидцы.

Происходящее записали на видео. На кадрах видно, как лось стремительно пересекает проезжую часть, убегая в сторону жилых домов. Трафик в это время был небольшой, поэтому животному на дороге не грозила опасность.