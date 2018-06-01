/ Лосиха Василина принесла «в подоле» малыша на Зюраткуле

Сотрудники нацпарка опасались, что сохатая погибла.

В прошлом году сотрудники национального парка «Зюраткуль» не дождались на зимовку одну из обитательниц — лосиху по кличке Василина. Парнокопытное животное ушло от фермы осенью и до недавнего времени не подавало признаков жизни. В нацпарке очень переживали за лосиху, поскольку вырастили ее с малого возраста.

Сам лично выпаивал ее молоком, когда месячную ее привезли к нам в Дом Лося «Сохатка» и конечно переживали все — где она и когда же придет. Обычно наши домашние лоси ходят летом где-то рядом с фермой, даже иногда могут зайти на лакомство от инспекторов. А Василину никто не видел даже при патрулировании территории. — рассказал сайту «Первый областной» директор Национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

Весной Василина сама пришла на кордон «У трех вершин», и не одна. Вскоре после возвращения лосиха родила малыша. Теперь он находится под присмотром местных специалистов.