/ «Рено Логан» и грузовик MAN столкнулись возле Кыштыма

Один человек погиб, второго доставили в больницу.

Двух человек эвакуировали спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы после столкновения французской иномарки с грузовиком марки MAN. ДТП произошло на автодороге Кыштым — Карабаш, в районе поселка Косой Мост, в воскресенье, 18 ноября, вечером.

Произошло столкновение фуры MAN и Рено «Логан». Было зажато 2 человека. По прибытию на место, спасателями был деблокирован пострадавший пассажир с переломами и передан сотрудникам скорой помощи. Второго пострадавшего, к сожалению, погибшего, деблокировали из-под автомобиля. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

От удара о крупногабаритный автомобиль у «Рено» повредилась правая часть. Разбита передняя фара, значительные повреждения получил капот и перед автомобиля. Кроме того, смяло переднюю правую дверь. Сам автомобиль восстановлению не подлежит.