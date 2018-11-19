/ «Рено Логан» и грузовик MAN столкнулись возле Кыштыма

Произошло столкновение фуры MAN и Рено «Логан». Было зажато 2 человека. По прибытию на место, спасателями был деблокирован пострадавший пассажир с переломами и передан сотрудникам скорой помощи. Второго пострадавшего, к сожалению, погибшего, деблокировали из-под автомобиля. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
От удара о крупногабаритный автомобиль у «Рено» повредилась правая часть. Разбита передняя фара, значительные повреждения получил капот и перед автомобиля. Кроме того, смяло переднюю правую дверь. Сам автомобиль восстановлению не подлежит.