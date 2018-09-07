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Пенсионер на «Рено» влетел в мусоровоз в Миассе

Водитель и пассажир получили травмы.
сегодня в 11:14
  |  Происшествия

Водитель автомобиля «Рено Логан» 1953 года рождения столкнулся с припаркованным на обочине мусоровозом КамАЗ в Миассе. Известно, что 65-летний мужчина превысил скорость и неправильно выбрал дистанцию, из-за чего и случилось столкновение. Кроме того, по информации ГИБДД в «Логане» находилась 67-летняя женщина.

Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в следствии чего совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем КАМАЗ, под управлением водителя 1967 года рождения. — комментирует аварию Управление ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажир и водитель «Рено Логан» получили травмы. Сам автомобиль заметно искорежен, от столкновения с мусоровозом у него полностью разбита передняя часть.

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