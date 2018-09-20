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/ Новые контейнеры ускорят вывоз мусора в Челябинске

Новые контейнеры ускорят вывоз мусора в Челябинске

Заменой баков занимается будущий регоператор.
сегодня в 15:40
  |  Общество

В Челябинске обновляют мусорные контейнеры. Занимается этим ООО «ЦКС», будущий регоператор Челябинского кластера. Организация уже с 1 января начинает официальную работу, сейчас же помогает «Горэкоцентру» справиться с образовавшейся мусорной проблемой. Уже на следующей неделе по всему городу сменят около тысячи старых баков, используя которые грузить мусор в машины легче.

Возникает несколько трудностей по поводу вывоза, но они временные. Например, водители не местные, найти площадку — нужно время. Но если в понедельник машина делала один рейс, то сегодня уже по два, по три. Полигон принимает наши машины круглосуточно. Количества машин для контейнеров 1 на 1 у нас достаточно. Но в городе свыше 5 тысяч контейнеров старых, с боковой загрузкой. Поскольку машины современные, с ними проблема. Раньше машина подъезжала к контейнеру, что в стесненных условиях, когда припаркованы личные автомобили рядом, является проблемой. Теперь машина стоит, а к ней подъезжает контейнер на загрузку. — пояснил сайту «Первый областной» первый заместитель ООО «ЦКС» Владимир Ткачук.

Отметим, что ни замену контейнеров, ни смену перевозчиков жители Челябинска отдельно оплачивать не будут. Тариф сменится только с 1 января 2019 года.

Если мусор в вашем дворе до сих пор не вывезли, обращайтесь в районную администрацию: 

Советский район — 237-26-23;
Центральный район — 263-41-23;
Калининский район — 791-13-10;
Тракторозаводский район — 775-30-50;
Курчатовский район — 741-90-20;
Металлургический район — 720-51-52;
Ленинский район — 251-06-17.

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