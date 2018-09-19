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/ Будущий регоператор ТКО спасает Челябинск от переполнившего контейнеры мусора

Будущий регоператор ТКО спасает Челябинск от переполнившего контейнеры мусора

Организация предоставила современные автомобили, которые вывезут все отходы.
сегодня в 18:42
  |  Общество

Вопрос мусорных завалов, образовавшихся на некоторых контейнерных площадках, подняли на городском совете по мусору. К беседе пригласили перевозчиков, которые перестали справляться со своими обязанностями, и представителей администрации Челябинска. Выяснилось, что во многом перевозчики связывают образовавшуюся проблему с закрытием городской свалки и увеличением пути до новых полигонов. Им приходится работать даже вечерами, чтобы все-таки очистить контейнеры. Но подъехать к площадкам мешают припаркованные во дворах автомобили жильцов. Эту проблему пообещали решить через управляющие компании. Однако удовлетворять просьбу перевозчиков на увеличение тарифов пока не собираются. По словам администрации Челябинска, сумма изменится только с приходом регоператора, то есть с нового года. Сейчас организация просто помогает решить образовавшуюся ситуацию.

Завалы происходят на контейнерных площадках, обслуживаемых «Горэкоцентром». Почти все их подрядчики написали письма с извещением, что они прекращают договорные отношения. Известили буквально за несколько дней. ООО «ЦКС» постаралось все мобилизовать. Уже работает 25 машин и в ближайшее время их количество увеличат до 35. С учетом коэффициента уплотнений, они должны закрыть потребности в 48 машинах. Наша основная задача будет организовать регулярную вывозку с контейнерных площадок и ликвидировать завалы, которые возникли за прошедшую неделю. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

С юридической точки зрения, перевозчики имели право расторгнуть договор, так как изменились его условия. Наказания для них не последует. Но тем, кто отказался выходить в рейс, хотя должен работать, предстоит отчитаться перед администрацией Челябинска.

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