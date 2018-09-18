/ Минэкологии будет наказывать недобросовестных перевозчиков мусора в Челябинске

С теми, кто отказывается выполнять обязательства, расторгнут договор.

Челябинцы жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Уже неделю мусоровозы или вовсе не посещают дворы южноуральской столицы, или делают это редко. Проблемы начались, когда «Горэкоцентру», отвечающему за вывоз отходов, запретили приезжать на городскую свалку. Соответствующее постановление 10 сентября вынес Металлургический районный суд. Теперь у перевозчиков, которые заключили договор с «Горэкоцентром», есть только два пути для вывоза мусора — полигоны на Полетаево или на Урефтах. Но не все оказались готовы, работая по старым условиям, ехать в новое место.

Сейчас мы ведём мониторинг сложившейся ситуации. В случае выявления неисполнения договорных обязательств со стороны перевозчиков, обязанных вывозить отходы от населения, мы будем фиксировать и передавать в Прокуратуру Челябинской области для проведения проверок данных предприятий. Стоит напомнить перевозчикам, что если они отказываются вывозить отходы, то вывозить их будут другие организации, а в отношении нарушителей мы будем применять максимально жесткие меры. — сказал министр экологии региона Сергей Лихачев.

Челябинцы, в чьих дворах не вывозят мусор, могут рассказать обо всем в районную администрацию. Тогда недобросовестного перевозчика накажут быстрее. Сейчас в городе идет мониторинг контейнерных площадок.