/ Лодка с двумя детьми перевернулась на озере в Челябинской области

Поиски одного человека по-прежнему продолжаются.

Металлическая лодка с двумя детьми в возрасте 12 и 8 лет и 35-летним мужчиной перевернулась на озере в селе Кундравы Чебаркульского района. Инцидент произошел сегодня, 20 июня. На месте работают сотрудники экстренных служб, поисковые работы продолжаются.

Трагедия случилась в 200 метрах от берега. Детям удалось спастись, 35-летний мужчина по-прежнему не найден. Состояние детей удовлетворительное, их осмотрели медики. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

Известно, что 12-летний ребенок смог сам добраться до берега и позвал на помощь. Выбраться из воды второму мальчику помог очевидец, он вытащил его на берег. После этого мужчина сообщил о случившемся спасателям. Работы на месте продолжаются. Подробности и обстоятельства устанавливаются.