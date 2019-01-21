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/ Служебный микроавтобус перевернулся в Челябинской области

Служебный микроавтобус перевернулся в Челябинской области

Пострадали 11 человек, одна женщина была госпитализирована.
сегодня в 17:34
  |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Луидор» произошло утром в субботу, 19 января, на дороге Муслюмово — Нугуманово. Служебный микроавтобус перевозил сотрудников птицефабрики на работу.

По предварительной информации, на повороте водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего машина перевернулась в кювет. В результате инцидента пострадали 11 человек, однако у большинства из них были зафиксированы лишь незначительные травмы.

Большинство из пострадавших самостоятельно покинули место ДТП. Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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