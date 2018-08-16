/ Ливень затопил подъезд жилого дома в Чебаркуле

Вода хлестала через лестничные пролеты с пятого по первый этаж.

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Жильцам дома по улице Электростальской в Чебаркуле теперь негде спрятаться от непогоды. Когда идет дождь, из дыры в стене начинает хлестать вода. Она вытекает на верхних этажах, льется по ступенькам, сквозь лестничные пролеты вниз, полностью затапливая подъезд. Пятиэтажный дом давно находится в ужасном состоянии. Причин тому несколько.

Это не простой жилой дом, а общежитие, и проживает там не самый благополучный контингент. Долгое время управляющие компании вообще отказывались брать здание на баланс, но потом появился «Курортстройсервис». Но все равно с этим домом сложности: только 30% жильцов оплачивают счета, а остальные отказываются. Общежитие в ужасном состоянии. В прошлом году там рухнула лестница. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница.

Этим летом проблема домашних потопов встала в Чебаркуле особенно остро. Жильцы еще нескольких домов говорят, что их квартиры заливает во время дождя. Приходится постоянно подтирать пол, иначе уровень воды может подняться до 7 сантиметров.

Пока с этой проблемой люди борются самостоятельно. Но в преддверии осени местные жители забили тревогу.