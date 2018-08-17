Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.89 +0.51 76.06 +0.83
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности

Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности

Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации в семье Березиных.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Сегодня состоялась встреча Уполномоченного по правам человека и представителей Сбербанка, на которой детально обсуждалась ситуация по погашению задолженности по ипотеке семьи Березиных.

В обсуждении участвовали Уполномоченный по правам человека — Маргарита Павлова, эксперт Общественного совета Уполномоченного, юрист — Вячеслав Курилин, отец троих детей — Алексей Березин и Наталья Карпова — заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка.

По результатам обсуждения было достигнута договоренность о порядке урегулирования задолженности.

Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации в семье Березиных. Удалось достичь договоренности, при которой несовершеннолетние дети не останутся на улице и сохранят за собой жилье. Все формальности будут урегулированы в рамках закона, — подчеркнула Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Кроме того, участники встречи пришли к единому мнению о необходимости проведения мероприятий по правовому просвещению населения в сфере возможных вариантов погашения ипотечной задолженности перед кредитными учреждениями.

С этой целью Уполномоченным будет проведен круглый стол, на котором будет выработан алгоритм действий для заемщиков ипотечных средств при возникновении задолженности перед банком.

Вячеслав Курилин:

Ситуация возникла из-за правовой и финансовой неграмотности отца семейства, который оказался в трудной жизненной ситуации, и один на один остался со своей бедой. Безусловно, ситуация не уникальная. Главное, чтобы граждане, попавшие в аналогичную ситуацию, понимали, что есть правовые способы решения. Мы наметили пути решения вопроса с помощью соглашения, условия которого устроило все стороны.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Общество
Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ
  
сегодня в 08:35
Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ
Происшествия
Взрыв газа в Чебаркуле
  
вчера в 22:02
Взрыв газа в Чебаркуле
Общество
Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх
вчера в 19:30
Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх
Происшествия
Ливень затопил подъезд жилого дома в Чебаркуле
  
вчера в 18:24
Ливень затопил подъезд жилого дома в Чебаркуле
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Макаров Артём
12:36, 17.08.2018
Прекрасные новости! Как хорошо, что банк не оставил ситуацию без решения и помог семье в решении этой сложной проблемы.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
На Южном Урале заметно похолодает в грядущие выходные
сегодня в 14:06
На Южном Урале заметно похолодает в грядущие выходные
Общество
Пожилая пара из Челябинска заключила церковный брак спустя полвека
сегодня в 14:00
Пожилая пара из Челябинска заключила церковный брак спустя полвека
Общество
Южноуральцы пытаются вернуть деньги в «Челябэнергосбыте»
сегодня в 13:28
Южноуральцы пытаются вернуть деньги в «Челябэнергосбыте»
Общество
Челябинский «Горэкоцентр» лишили возможности работать с отходами
сегодня в 13:21
Челябинский «Горэкоцентр» лишили возможности работать с отходами
Спорт
Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 13:13
Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv
Политика
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
сегодня в 11:19
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
Происшествия
Пенсионерку насмерть сбил водитель иномарки на автодороге «Меридиан»
  
сегодня в 11:06
Пенсионерку насмерть сбил водитель иномарки на автодороге «Меридиан»
Спорт
Лучшие боксёры региона приедут в Челябинск
сегодня в 11:00
Лучшие боксёры региона приедут в Челябинск
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6