/ Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности

Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации в семье Березиных.

Сегодня состоялась встреча Уполномоченного по правам человека и представителей Сбербанка, на которой детально обсуждалась ситуация по погашению задолженности по ипотеке семьи Березиных.

В обсуждении участвовали Уполномоченный по правам человека — Маргарита Павлова, эксперт Общественного совета Уполномоченного, юрист — Вячеслав Курилин, отец троих детей — Алексей Березин и Наталья Карпова — заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка.

По результатам обсуждения было достигнута договоренность о порядке урегулирования задолженности.

Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации в семье Березиных. Удалось достичь договоренности, при которой несовершеннолетние дети не останутся на улице и сохранят за собой жилье. Все формальности будут урегулированы в рамках закона, — подчеркнула Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Кроме того, участники встречи пришли к единому мнению о необходимости проведения мероприятий по правовому просвещению населения в сфере возможных вариантов погашения ипотечной задолженности перед кредитными учреждениями.

С этой целью Уполномоченным будет проведен круглый стол, на котором будет выработан алгоритм действий для заемщиков ипотечных средств при возникновении задолженности перед банком.

Вячеслав Курилин:

Ситуация возникла из-за правовой и финансовой неграмотности отца семейства, который оказался в трудной жизненной ситуации, и один на один остался со своей бедой. Безусловно, ситуация не уникальная. Главное, чтобы граждане, попавшие в аналогичную ситуацию, понимали, что есть правовые способы решения. Мы наметили пути решения вопроса с помощью соглашения, условия которого устроило все стороны.

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