Умерший от коронавируса 24-летний водитель неотложки появился в статистике Минздрава

Молодого человека включили в список погибших в день его кремации.

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Сегодня, 20 июня, в Челябинске будут кремировать 24-летнего водителя неотложной медицинской помощи при детской поликлинике Сергея Гришова, скончавшегося 14 июня от коронавируса после продолжительной болезни. Интересно, что в статистику погибших от COVID-19 молодой человек попал только сегодня, спустя почти неделю после смерти. В Минздраве объяснили, почему об умершем в прошлое воскресенье челябинце «вспомнили» только сегодня.

«В данную статистику попадают пациенты после вскрытия, разборов случаев и с полным пакетом документов и справок. Пока этих полных данных нет — мы не даём информацию»,— объясняли ранее сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Спасали молодого водителя неотложки как могли: по словам начальника управления здравоохранения администрации Челябинска Натальи Горловой, ему делали экстракорпоральную мембранную оксигенацию, собирали консилиумы, но болезнь оказалась сильнее. 14 июня он скончался. Сергей Гришов оказался самым молодым скончавшимся от коронавируса в Челябинской области.

Сестра погибшего Ирина Гришова вспоминает, что сначала с коронавирусом был госпитализирован её отец, за ним следом — мать. Сергей тоже подхватил заразу, но долгое время отказывался от госпитализации и лечился дома. Однако молодому человеку становилось всё хуже.

«Потом его госпитализировали, на пятый день подключили к аппарату ИВЛ, затем начала отказывать печень. 14 июня, на следующий день после смерти мамы, мы узнали о смерти Серёжи»,— рассказывает медиахолдингу ОТВ Ирина Гришова.

О том, как страшная болезнь отняла у девушки сразу двух близких людей, можно узнать сегодня и завтра, 20 и 21 июня, в программе «Время новостей. Итоги» на телеканале ОТВ в 21:30.