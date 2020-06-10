Свидетель ДТП с Андреем Косиловым утверждает, что аварии можно было избежать

Очевидец дал показания в суде.

Послушать 00:00

В Челябинске продолжается судебное расследование по делу об автомобильной аварии с участием директора крупного агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. Сегодня, 10 июня, состоялось заседание, в ходе которого очевидец происшествия, двигавшийся за автомобилем Андрея Косилова, рассказал, что произошло на дороге.

«Я ехал не так далеко. Андрей Косилов уже поворачивал на свою линию, если бы машина встречная ехала по своей, она бы просто проехала мимо. На этом месте поворот, у меня высокая машина и мне хорошо было видно, что столкновение произошло на полосе Косилова. Он завершал маневр и встречная машина ушла влево от своей полосы. Если бы она шла по своей полосе или съехала на обочину, то столкновения бы не было», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ очевидец Сергей Беляев.

Именно он забрал из поврежденной машины внука и жену Андрея Косилова и повез в сторону Челябинска, поскольку они также получили повреждения.

На данный момент Андрей Косилов считает, что в ситуации нужно полностью разобраться, чтобы понять, кто виновен.

«Моя позиция такова, что в этой ситуации нужно рассматривать позиции виновности обеих сторон. Потому что по правилам встречной машине нельзя было уезжать на мою полосу. Тем более, учитывая тот факт, что я пытался не только объехать ямы, но и уйти со встречной полосы, чтобы обезопасить машины, двигающиеся за мной», — отмечает в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Андрей Косилов.

Кроме того, как утверждает и гендиректор «Рависа», и его адвокат, в суде продолжают использовать ложные данные. По словам Андрея Косилова, человек, осматривающий место ДТП утверждает, что авария произошла на встречной полосе, хотя записи регистраторов и экспертиза говорят об обратном.

«Позиция подзащитного: разобраться в этом деле досконально и полностью. Мы не говорим, что виновна та сторона. Андрей Николаевич не говорит, что виновен сам, потому что мы уверены и у нас есть основания говорить о том, что экспертиза, которая все решает, проведена неправильно. Те материалы, которые были предоставлены, были исследованы ненадлежащим образом. Мы имеем основание говорить о том, что встречная машина ехала не менее 90 км/час. Наша зада разобраться в этом, а суд вынесет справедливый приговор», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ адвокат Андрея Косилова Николай Шиманович.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе. В аварии пострадала девушка Анастасия, чуть меньше пострадал водитель автомобиля Никита. По словам Андрея Косилова, на помощь пострадавшим он направил миллион шестьсот тысяч рублей, однако на данный момент помощь им больше не оказывает, поскольку стороны не достигли мирового соглашения.