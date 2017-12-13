/ Правительство Челябинской области поддержало акцию #пристегнисьроссия

Пресс-секретарь первого лица региона принял участие в социальной акции.

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Социальная акция «Пристегнись, Россия» набирает обороты. Сегодня к ней присоединился начальник Управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. Глава пресс-службы напомнил о необходимости соблюдать ПДД в социальном ролике.



Штраф за не пристегнутый ремень составляет 1 тысячу рублей. Но цена вопроса — не просто деньги, а сохраненные жизни. Не пренебрегайте правилами, пристегивайтесь сами, пристегивайте своих родных и близких. Я пристегнулся, а вы? — поддержал всероссийскую акцию пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.



Отметим, что многие медийные лица уже присоединились к акции. Ранее в социальных роликах снялись многократный чемпион России и Европы, двукратный чемпион мира по бодибилдингу Александр Щеголев, почетный гражданин города Магнитогорска Игорь Кравцов, стронгмен Дмитрий Кононец, а также жители региона.

На территории Южного Урала инициатором акции является ГУ МВД России по Челябинской области.