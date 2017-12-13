/ Три человека пострадали после столкновения двух иномарок в центре Челябинска

Легковушка и внедорожник не поделили дорогу на проспекте Ленина.

Накануне вечером в «сердце» Челябинска произошла авария. Два автомобиля — «Хендай» и «Митсубиси», не поделили дорогу на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Авария не помешала движению транспорта, трамваи продолжили поездки в штатном режиме. Однако в аварии не обошлось без жертв, два водителя и один пассажир пострадали.



12 декабря 2017 года в 22 часа на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга произошло столкновение автомобилей «Хундай Солярис», водитель — женщина 1988 года рождения, и автомобиля «Мицубиси Аутлендер», водитель — мужчина 1978 года рождения. В результате ДТП травмы получили три человека: водители автомобилей и пассажир автомобиля «Мицубиси» — девушка 1990 года рождения. Всем рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Отметим, что сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.