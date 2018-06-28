/ Момент столкновения мотоциклиста с иномаркой попал на видео

Водитель двухколесного транспорта с раздробленным тазом угодил в больницу.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Водитель мотоцикла протаранил легковой автомобиль и попал в челябинскую больницу. Авария произошла 26 июня на улице Линейной в Тракторозаводском районе. Водитель иномарки выезжал с прилежащей территории, когда в него врезался другой участник движения. После экстренного вмешательства состояние мотоциклиста удалось стабилизировать. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас мотоциклист находится в городской клинической больнице № 8. Его доставили туда с места ДТП. У мужчины диагностирован перелом костей таза, проведена противошоковая терапия и экстренная операция. Сейчас состояние стабилизировалось, в понедельник врачи планируют провести плановую операцию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Сам момент аварии попал на запись видеорегистратора. Напомним, ранее еще одна авария с мотоциклистом произошла в Челябинске. Мотоцикл и машина столкнулись на автодороге Меридиан. «Хонда» врезалась в «Мерседес». В результате оба транспортных средства серьезно повреждены. Мотоцикл превратился в груду железа, а иномарка с помятой крышей отправилась на аварийную стоянку.