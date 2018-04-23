/ Утечки нефти под Челябинском не обнаружили

В очистных сооружениях превышений нормы загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Дизельное топливо обнаружили на участке жилого дома в поселке Чипышево, в котором организовали «нелегальный цех». Злоумышленники похищали нефть из магистрального нефтепровода. Вскоре нарушителей задержали, возбуждено уголовное дело. Информация о возможном попадании нефтепродуктов в реку Биргильда передали экстренным оперативным службам Челябинска, ГУ МЧС России по Челябинской области и администрации города.

В Единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что утечки топлива из продуктопровода не выявлено, в водные акватории оно не попало.

В настоящее время работы по ликвидации последствий деятельности похитителей дизельного топлива завершены. Для дальнейшей утилизации вывезено около 10 кубометров замазученного грунта. Угрозы жизни и здоровью населению нет. Силами челябинского территориального подразделения АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» совместно с МУП «ПОВВ» проведены превентивные мероприятия по предотвращению возможного загрязнения Шершневского водохранилища, установлено четыре жестких понтона. — пояснили в ЕДДС.



В МУП «ПОВВ» также добавили, что состояние воды в норме. Превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Напомним, ранее о масляной пленке на реке Биргильда и сильном неприятном запахе сообщили жители села Чипышево.

